أثار نبأ وفاة علي مبارك محمد فاهد الهاجري، نجل رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، حالة من الحزن، بعد الإعلان عن رحيله عن عمر ناهز 33 عاماً، وسط تداول معلومات عن وفاته بصورة مفاجئة، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو صدور تفاصيل رسمية بشأن ملابساتها.

موعد الجنازة والعزاء

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل (الأحد) 11 أكتوبر 2026، عقب صلاة العصر في مقبرة مسيمير بقطر، فيما يقام عزاء الرجال في منطقة الدفنة، مساء اليوم نفسه، بعد صلاة المغرب، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن ترتيبات الجنازة والعزاء.

أبناء مبارك الهاجري

ويشار إلى أن المتوفي علي هو أحد أبناء مبارك الهاجري من زواج سابق، وله شقيقان هما محمد وفاهد، فيما أنجب الهاجري من زوجته الفنانة أحلام ثلاثة أبناء، هم فاهد، المولود عام 2004، وفاطمة، المولودة عام 2008، ولولوة، المولودة عام 2010.

من هو مبارك الهاجري؟

ويعد مبارك الهاجري رجل أعمال ومتسابق راليات قطرياً، ولد في 24 سبتمبر 1963، واكتسب شهرة واسعة في العالم العربي بعد زواجه من الفنانة أحلام، التي تعد من أبرز الأصوات الخليجية، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات رسمية إضافية بشأن أسباب وفاة نجله علي.