برباعية "ميسي وسواريز".. إنتر ميامي يكتسح دي سي يونايتد

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لاكتساح ضيفه دي سي يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب نو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الأمريكي.

تألق ميسي وسواريز

سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين لإنتر ميامي في الدقيقتين 3 و39، قبل أن يضيف ميسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و60، مستفيداً من تمريرتين من سواريز ورودريغو دي بول.

وكانت مباراة اليوم الظهور الأول لميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي، وتوديع منتخب الأرجنتين بخوض مباراته الدولية الأخيرة أمام بنين، يوم الأربعاء الماضي.



ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، متأخراً بـ14 نقطة عن ناشفيل المتصدر، بينما تجمد رصيد دي سي يونايتد عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.