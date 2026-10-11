أقرّ مساعد مدرب نيوم، تيري أولكساك، بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول في بداية مواجهته أمام الحزم، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن العودة إلى أجواء المنافسات بعد فترة التوقف كانت أحد التحديات التي واجهت الفريق قبل اللقاء.

وأوضح تيري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن أداء نيوم تحسّن في الشوط الثاني، ونجح اللاعبون في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، غير أن النتيجة لم تكن مرضية لطموحات الفريق، رغم ردة الفعل التي أظهرها بعد التأخر.

وعن الهدف الذي استقبله الفريق، أشار إلى افتقاد الجودة المطلوبة في التعامل مع الكرات على الأطراف، موضحاً أن الجهاز الفني كان يدرك خطورة الحزم في هذا الجانب، إلا أن أخطاء فنية أسهمت في استقبال الهدف.

ورداً على سؤال «عكاظ» بشأن أولويات نيوم بين دوري روشن السعودي وكأس الملك والبطولة الخليجية، والمركز الذي يستهدفه في الدوري، أكد تيري أن الفريق يطمح إلى المنافسة على البطولات الثلاث، مشدداً على جاهزيته لخوض منافسات كأس الملك والبطولة الخليجية. وفيما يتعلق بموقع الفريق في جدول الدوري، لم يحدد مركزاً بعينه، مكتفياً بالتأكيد على تطلعه إلى إنهاء الموسم بصورة أفضل من الموسم الماضي.

وحول غياب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه عن مقاعد البدلاء بسبب العقوبة الانضباطية، أوضح تيري أن سنوات عمله إلى جانبه أسهمت في ترسيخ الانسجام داخل الجهاز الفني، مؤكداً أن هذه الخبرة تساعد على مواصلة تطبيق النهج التدريبي والتعامل مع غياب المدرب، بما يضمن استمرارية العمل الفني داخل الفريق.