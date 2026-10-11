تعرض ياسين السقا، نجل الفنان المصري أحمد السقا، لإصابة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وسط أنباء عن خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة، فيما تتابع أسرته حالته الصحية بعد الجراحة.

تفاصيل إصابة ياسين السقا

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ياسين السقا خضع لتدخل جراحي لعلاج إصابة في الرباط الصليبي، مشيرة إلى متابعة أسرته تطورات وضعه الصحي والاطمئنان عليه عقب الجراحة ولا يزال يتواجد في المستشفى.

وشاركت الصفحة الرسمية للمستشفى عبر الفيسبوك صوراً للفنان أحمد السقا ونجله وسط تمنيات بالشفاء العاجل للفنان الشاب.

تعاون جديد

وعلى الصعيد الفني، انضم أحمد السقا سابقاً لفريق عمل فيلم «الأساتذة»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، في تعاون سينمائي جديد يجمعهما، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد الدباح.

أعماله الحالية

وفي سياق آخر، يعرض لأحمد السقا حالياً في دور السينما المصرية والعربية فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز ولبلبة ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

أعمال منتظرة

بينما، يترقب أحمد السقا طرح فيلمه الجديد «هيروشيما»، الذي ينتمي إلى أعمال التشويق والإثارة، ويقدم من خلاله تجربة سينمائية تدور أحداثها في أجواء مليئة بالغموض والتوتر، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

وجمع العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، إلى جانب أحمد السقا، أبرزهم مي عمر وباسم سمرة وشيرين رضا وحنان مطاوع وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهدى الأتربي ومحمد لطفي وعماد صفوت وعلاء مرسي، إضافة إلى الوجه الجديد هيثم زيدان.