تستعيد النجمتان التركيتان مريم أوزرلي وخالد إرغنتش لقاءهما الفني من جديد، عبر فيلم «ربيع إيمروز»، الذي يستعد مهرجان الجونة السينمائي لاستضافة عرضه العالمي الأول يوم 20 أكتوبر الجاري، في عودة تجمع بطلي «حريم السلطان» بعد سنوات من النجاح الذي حققاه معاً.

إعلان مشترك يكشف المفاجأة

وأعلن النجمان مشاركتهما في المهرجان من خلال مقطع فيديو مشترك نشراه عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفا خلاله موعد العرض الأول للفيلم، وأكدا حضورهما إلى الجونة لمشاركة الجمهور هذه المناسبة، معربين عن حماسهما للقاء محبيهما مجدداً.

وحظي الإعلان بتفاعل من متابعي النجمين، الذين استعادوا ذكريات ظهورهما في المسلسل التركي الشهير، خصوصاً مع عودتهما إلى الواجهة من خلال عمل سينمائي جديد يجمعهما أمام الجمهور.

من الدراما إلى السينما

واكتسب اجتماع أوزرلي وإرغنتش اهتماماً خاصاً لدى الجمهور، بعدما ارتبط اسماهما بشخصيتي السلطانة هويام والسلطان سليمان في مسلسل «حريم السلطان»، الذي حقق انتشاراً واسعاً في العالم العربي، وشكل محطة بارزة في مسيرتهما الفنية.

ويأتي الفيلم الجديد ليعيد الثنائي إلى دائرة الاهتمام، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل التجربة السينمائية التي تجمعهما، في وقت يستعد فيه مهرجان الجونة لاستقبال العمل ضمن فعاليات دورته الحالية.

قصة الفيلم

يشار إلى أن تتمحور أحداث فيلم «ربيع إيمروز» في جزيرة جوكتشه أدا التركية، حيث تجمع الصدفة بين شخصيتين مختلفتين، هما عارف الذي يجسده خالد إرغنتش، وسونيا التي تؤدي دورها مريم أوزرلي، لتبدأ رحلة من المواجهة مع الماضي والبحث عن فرصة جديدة للحب، في عمل يتولى أوزجان ألبير تأليفه وإخراجه.