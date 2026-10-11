يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في قمة كروية مثيرة، اليوم (الأحد)، في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتساوى الزمالك والأهلي برصيد 13 نقطة قبل (ديربي القاهرة)، مع تفوق (الفارس الأبيض) واحتلاله المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ورغم الأزمات المالية التي يعيشها الزمالك وقضايا إيقاف القيد، يتطلع الفريق، بقيادة مدربه معتمد جمال، إلى تحقيق انتصار مهم على منافسه التاريخي، وانتزاع صدارة الدوري مؤقتاً من بيراميدز.

في المقابل، يخوض مدرب الأهلي حسين عموتة أول ديربي له أمام الزمالك، ويأمل في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري المصري، بتحقيق الفوز على غريمه التقليدي واعتلاء الصدارة.

وتعد مباراة اليوم الديربي رقم 133 بين الزمالك والأهلي في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري، إذ يتفوق الأهلي تاريخياً برصيد 52 انتصاراً، مقابل 29 للزمالك، فيما حضر التعادل في 51 مناسبة.