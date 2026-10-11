انتزع فريق توتنهام هوتسبير تعادلاً قاتلاً من مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

مبيومو يتقدم لـ«يونايتد»

افتتح الكاميروني بريان مبيومو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة أرضية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى توتنهام.

طرد بينتانكور

وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، بعد طرد لاعبه رودريغو بينتانكور في الدقيقة 78، بسبب اعتدائه على لاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.

سولانكي يُنقذ توتنهام

وبينما كانت جماهير مانشستر يونايتد تستعد للاحتفال بالنقاط الثلاث، خطف دومينيك سولانكي التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90+2، بضربة رأسية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بينما رفع توتنهام، الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر.