تختتم، مساء اليوم (الأحد)، منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات تجمع بين فرق الوسط والمؤخرة، إذ يستضيف الفيحاء نظيره الرياض (4:40 مساءً)، ويلتقي أبها ضيفه الفيصلي (6:25 مساءً)، وتختتم اللقاءات بمواجهة الجريحين الشباب والتعاون الساعة التاسعة مساءً. يحتضن ملعب «إس إتش جي أرينا» بنادي الشباب بالرياض قمة الجريحين والتي تجمع الشباب صاحب المركز الـ14 بـ 4 نقاط بضيفه التعاون صاحب المركز الـ17 بـ 3 نقاط. ويدخل الفريقان هذا اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، للابتعاد عن مناطق الهبوط وتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم. تاريخياً، يتفوق التعاون برصيد 14 انتصاراً مقابل 10 للشباب، و8 تعادلات خلال 32 مواجهة جمعتهما في دوري المحترفين، أحرز خلالها هجوم التعاون 54 هدفاً، فيما أحرز هجوم الشباب 36 هدفاً. وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يلتقي الرياض (المركز الـ11 بـ 8 نقاط) مضيفه الفيحاء (المركز الـ12 بـ 6 نقاط) في صراع مباشر لفض الشراكة في وسط الترتيب. الفيحاء يتسلح بأرضه ودعم جماهيره، بينما يدخل الرياض المواجهة بصفوف مكتملة بعد عودة نجمه المصري محمود تريزيجيه من الإصابة. وفي مواجهة عنوانها إثبات الذات، يلتقي أبها والفيصلي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. ويكتسب اللقاء طابعاً خاصاً كونه يجمع الرفيقين الصاعدين سوياً من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، حيث يسعى أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح الفيصلي للفوز وتثبيت أقدامه في دوري الأضواء.