اكتسح فريق تشيلسي ضيفه بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وعاد فريق المدرب تشابي ألونسو إلى درب الانتصارات في البريميرليغ، بعد ثلاثة تعثرات متتالية (هزيمتين وتعادل).

أهداف المباراة

جاءت أهداف تشيلسي بتوقيع جوردان هندرسون (هدفين) في الدقيقتين 2 و70، وجواو بيدرو (هدفين) في الدقيقتين 46 و67، ومورغان روجرز في الدقيقة الثالثة.

في المقابل، جاء هدف بورنموث الوحيد بتوقيع اللاعب إيفانيلسون، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.