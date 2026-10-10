دخل لاعب أوجسبورغ روبن فيلهاور تاريخ الدوري الألماني «بوندسليغا» من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدفاً في مرمى بايرن ميونخ، خلال المباراة التي أقيمت اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وانتهت بالتعادل 2-2.

خطأ فادح من نوير

وجاء هدف فيلهاور بعد خطأ فادح من حارس بايرن ميونخ مانويل نوير في تمرير الكرة، استغله اللاعب وسددها في الشباك الخالية عقب 8 ثوانٍ من انطلاق المباراة.

أسرع هدف

وحطم لاعب وسط أوجسبورغ الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ البوندسليغا، والذي كان يتقاسمه كيفن فولاند، الذي سجل عام 2014، وكريم بلعربي، بعدما سجل كل منهما هدفاً بعد 9 ثوانٍ.

نوير يرتكب خطأ آخر

وارتكب مانويل نوير خطأ آخر في الدقيقة 64، بعدما تصدى الحارس البالغ من العمر 40 عاماً لتسديدة من كالفين براكيلمان بقبضته، لكنه وجّه الكرة نحو رودريغو ريبيرو، الذي سددها في الشباك.

في المقابل، جاء هدفا بايرن ميونخ بتوقيع المغربي إسماعيل صيباري وناثانيال براون في الدقيقتين 55 و80.