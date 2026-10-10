حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ليدز يفتتح التسجيل

افتتح ليدز يونايتد التسجيل في الدقيقة 55، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر، قابلها جيمس جاستن بتسديدة قوية استقرت في الشباك.

أرسنال يرد بهدفين

ولم يستمر تقدم الضيوف طويلاً، إذ أدرك أرسنال التعادل عقب سبع دقائق فقط، عن طريق ريكاردو كالافيوري، بتسديدة من مسافة قريبة من مرمى ليدز.

واستمرت صحوة «المدفعجية» بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بعدماأطلق برونو غيمارايشتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى ليدز في التصدي لها.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب «البريميرليغ»، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي يخوض مواجهة صعبة أمام ليفربول غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 9 نقاط في المركز السادس، بعد تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم.