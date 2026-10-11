كشف الفنان المصري محمد رمضان عن أول صورة لشخصيته في مسلسله الجديد «عشماوي»، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2027، معلناً بدء تصوير العمل من خلال ظهور لافت بإطلالة مختلفة تعكس طبيعة الدور الذي يقدمه.

ظهور جديد يشعل التفاعل

ونشر رمضان صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهر خلالها حليق الرأس بشارب طويل، مرتدياً ملابس الشخصية، وأرفقها بتعليق: «بسم الله عشماوي وصل رمضان يجمعنا»، في منشور أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين تفاعلوا مع مظهره الجديد وتساءلوا عن تفاصيل العمل.

من هو «عشماوي»؟

ويجسد رمضان خلال أحداث المسلسل شخصية «خليفة»، المعروف بلقب «عشماوي»، الذي يعمل منفذاً لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمات عائلية تقوده إلى تحولات مؤثرة في مجريات الأحداث، في إطار درامي يستعد من خلاله رمضان للعودة إلى المنافسة في الموسم الرمضاني القادم.

عودة بعد غياب

ويعود محمد رمضان من خلال «عشماوي» إلى سباق الدراما الرمضانية بعد غياب استمر ثلاثة سنوات، في تجربة جديدة يسعى من خلالها إلى تقديم شخصية مختلفة عن الأدوار التي اشتهر بها في أعماله السابقة، ضمن أحداث تجمع بين الصراعات المهنية والتحديات العائلية.

صناع وفريق العمل

ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة وإسعاد يونس وانتصار، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، فيما يتولى حسين عسر مهام مدير التصوير.

آخر أعماله

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض عام 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، وشاركه البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب ومنة فضالي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.