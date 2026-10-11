أكدت جمهورية الهند تضامنها مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في الدفاع عن سيادتها، وذلك عقب الهجمات المتكررة على مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الهجوم الجبان الذي وقع في 10 أكتوبر، وأسفرت عن خسائر في الأرواح وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها اليوم عن تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف فورًا، معبرة عن أملها في عودة السلام إلى المنطقة وعودة الأوضاع فيها إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.