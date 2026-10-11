أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يطال المدنيين والمنشآت الحيوية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجاء الموقف العراقي في بيان رسمي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، الذي شدد على رفض بغداد لأي تصعيد عسكري أو أعمال عدوانية «تعمّق الخلافات وتترك آثارًا سلبية على السلم الإقليمي»، داعيًا إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتجنيب المدنيين تبعاتها، وضمان عدم تعرض المنشآت المدنية للأذى.

وأكد النعمان دعم العراق للحوار والتفاهم بوصفهما بديلًا عن العنف، وتغليب المصالح المشتركة للشعوب المتآخية، مشيرًا إلى أهمية حماية حرية الملاحة والطيران في المنطقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي.

في السياق ذاته، أعربت حكومة إقليم كردستان العراق عن إدانتها الشديدة للهجوم، مقدمة تعازيها لقيادة المملكة ولعوائل الضحايا، ومؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية وضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين وصون أمن المنطقة.