جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أنه لا سلام عادل دون دولة فلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، (الأحد)، إن تحقيق تسوية عاجلة وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وعقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أكد الرئيس المصري أن تطورات القضية الفلسطينية استحوذت على جانب رئيسي ومهم من المباحثات الثنائية، مجدداً رفض مصر القاطع والحاسم لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو فرض تغيير ديموغرافي، أو تصفية القضية الفلسطينية.



وأدان السيسي الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لوقف المأساة التي يعيشها الفلسطينيون هناك.



وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، شدد السيسي على دعم مصر الكامل لجميع الجهود المخلصة الهادفة إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما يحفظ أمن وسلامة الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.



وجدد الرئيس المصري التأكيد خلال المباحثات على موقف مصر الثابت بشأن الأهمية الوجودية لنهر النيل بالنسبة للشعب المصري، مشدداً على أنه يمثل مسألة أمن قومي لا تهاون فيها. وكان السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة رسمية إلى إندونيسيا ضمن جولة آسيوية شملت كوريا الجنوبية وماليزيا لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.