تنطلق اليوم الأحد فعاليات مؤتمر البترول العالمي في العاصمة الرياض، في أول استضافة للمملكة لهذا الحدث منذ انطلاق نسخته الأولى في لندن عام 1933، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026؛ بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة عبر منصتها في (إكس).

ويقام المؤتمر تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع»، ضمن أسبوع دولي للطاقة يشمل اجتماعات وزارية عربية ودولية، ومسارات مخصصة للشباب والمرأة والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى معرض دولي مصاحب، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 70 وزيرًا، وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة دولية معنية بالطاقة.

ويجمع الحدث نخبة من صناع السياسات والخبراء والباحثين والمبتكرين، لمناقشة التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل الطاقة عالميًا؛ وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

ويشهد اليوم انعقاد الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، لبحث قضايا أمن الإمدادات واستقرار الأسواق وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.

كما تستضيف المملكة بالتوازي الاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة (CEM17)، والاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة «مهمة الابتكار» (MI-11)، بمشاركة مسؤولين من اقتصادات كبرى وشركات عالمية ومؤسسات بحثية؛ بهدف تسريع تطوير وتبني تقنيات الطاقة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية واسعة الأثر.

وفي الإطار الإقليمي، تحتضن الرياض أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إلى جانب اجتماعات وورش عمل متخصصة لتعزيز التعاون العربي في مجالات الكهرباء والاستثمار والتقنيات الحديثة، ما يعكس اتساع نطاق القضايا المطروحة خلال أسبوع الطاقة الدولي.

ويأتي هذا التجمع في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات متسارعة مدفوعة بمتطلبات أمن الإمدادات وأهداف الاستدامة والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الاجتماعات منصة محورية لبحث الشراكات وفرص الاستثمار وتطوير حلول عملية للتحديات المستقبلية.