تواصلت الضربات الروسية الأوكرانية، اليوم (الأحد)، فيما لا تظهر أي بادرة تؤشر إلى قرب انتهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مراكز بيانات ومنشآت للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، فضلاً عن سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وذكرت في بيان أن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال الليل ضرباتها بطائرات مسيرة على مراكز البيانات ومنشآت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، وكذلك السفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها استهدفت مركز بيانات "تينيوت" في أوديسا، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لمعالجة المعلومات ونقلها وتخزينها، إضافة إلى سفينة شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك.



وأسفرت الضربات عن استهداف مركز بيانات "تينيوت" في مدينة أوديسا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لمعالجة المعلومات ونقلها وتخزينها، وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك، كانت قد أوصلت شحنات ذات استخدام عسكري.



من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 94 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.



وقال إن القوات الروسية شنت هجوماً على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 116 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، إضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.



بدوره، أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية، ألكسندر شوفايف، إصابة 16 شخصاً جراء هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي المقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيراً إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة جداً.



وكتب عبر منصة "ماكس": أصيب 16 شخصاً في ست مناطق، هي بيلغورود وفالويكي وفولوكونوفكا وإيفنيا وراكيتنو وشيبكينو، أحد المصابين في حالة حرجة للغاية، وتُقدم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين على أكمل وجه.