وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، مؤكداً في تصريحات للصحفيين، السبت، رفضه لما حدث.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بينها الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاً، بينهم مواطن أمريكي.

وقال روبيو عبر حسابه على منصة «إكس»: «تظهر هذه الهجمات المشينة استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين الأبرياء، ويجب أن تتوقف فوراً».

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف المطار عصر السبت أسفر عن وفاة 12 شخصاً، بينهم 4 مواطنين سعوديين، ومقيمان من الجنسية البنغلادشية، ومقيم واحد من كل من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية، إضافة إلى إصابة 309 أشخاص.

وأوضحت الهيئة أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، مشيرة إلى وجود حالات حرجة بينهم، فيما يجري حصر الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الاعتداء الحوثي على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي، وما خلّفه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين، يرتقي إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان» وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووصف المالكي الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.