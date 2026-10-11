تتواصل العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (الأحد)، بالتزامن مع تصاعد المواجهات على جبهات عدة، في إطار عملية «فجر اليمن» التي أعلنتها القيادة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة.



أكدت مصادر يمنية محلية أن ثلاث غارات استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وسط استمرار الضربات الجوية والتحركات العسكرية، فيما تتواصل الاشتباكات في محافظة تعز ومناطق الساحل الغربي.



وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأضاف أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. وأعلن المصدر أن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف "قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية" للحوثيين.



تحدثت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة عن تكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية في تعز. وقال مصدر ميداني إن الغارات استهدفت بكثافة المليشيات في ريف تعز الشرقي والغربي، والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ أيام.



أعلنت القوات اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لمليشيات الحوثي خلال آخر 24 ساعة، مؤكدة أنها نجحت بالتقدم ميدانياً واستعادة مواقع إضافية.



في سياق متصل، أحرقت القوات المسلحة والمقاومة اليمنية آليات لمليشيات الحوثي في منطقة الأقروض، عقب محاولة المليشيات التقدم إلى المنطقة.



أظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية لـ5 مركبات حوثية مدرعة، ومقتل من عليها، خلال محاولة المليشيات التقدم نحو مطار ذوباب بالساحل الغربي.



ذكرت القوات الحكومية أنها تصدت لثلاث هجمات في محافظة تعز، استهدف اثنان منها مواقع قرب المضيق الاستراتيجي، كما أعلنت إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات في تعز وحجة.



وفي جبهة الشقب جنوب تعز، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم للحوثيين، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، وتدمير آلية عسكرية. كما أعلنت قوات العمالقة وقوات درع الوطن إحباط محاولات هجوم وتسلل قرب مطار ذي باب، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت تعزيزات حوثية، وفق بيانات القوات الحكومية.



تأتي هذه التطورات في سياق عملية «فجر اليمن»، التي أعلنتها القيادة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية أعلن عن تنفيذ عمليات واسعة استهدفت مواقع ومخازن ذخيرة وآليات تابعة للمليشيا.