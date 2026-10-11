أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم السبت، معتبرًا أن الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

وأكد غوتيريش في بيان أن استمرار استهداف المنشآت المدنية يفرض ضرورة وقف هذه الهجمات فورًا، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في المنطقة.

كما جدّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إدانته للهجمات المتواصلة التي يشنّها الحوثيون ضد البنية التحتية المدنية في المملكة، مشيرًا إلى أن الهجوم على مطار الملك خالد جاء بعد أيام من اعتداءات مماثلة طالت مطاري الرياض وأبها وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

ووصف غروندبرغ هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي، داعيًا الحوثيين إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية المحمية.