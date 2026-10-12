أثار الملصق الرسمي للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جدلاً واسعًا، بعد ظهور الفنانة الراحلة شادية بتصميم منفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط انتقادات من أسرتها بشأن ملامحها، في حين دافع رئيس المهرجان حسين فهمي عن فكرة البوستر، معتبرًا أن الاستعانة بهذه التقنيات تواكب التطور التكنولوجي في الصناعات الإبداعية.

حسين فهمي يوضح فكرة البوستر

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، أوضح حسين فهمي أن التصميم يستلهم شخصية «فؤادة» التي قدمتها شادية في فيلم «شيء من الخوف»، مؤكدًا أن الفكرة لا تستهدف إعادة إنتاج صورة مطابقة لملامح الفنانة الراحلة، بقدر ما تحتفي بمكانتها في تاريخ السينما المصرية.

وردًا على الانتقادات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، قال فهمي: «هو ده المستقبل»، مشيرًا إلى اختلاف توظيف هذه التقنيات في تصميم المواد الدعائية عن الاعتماد عليها في إنتاج الأفلام السينمائية.

أسرة شادية تنتقد التصميم

في المقابل، أعربت ناهد شاكر، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة، عن استيائها من الصورة التي ظهرت بها خالتها على الملصق، منتقدة ملامحها في التصميم الذي أُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعلقت ناهد شاكر على البوستر في منشور عبر «فيسبوك»، قائلة: «إيه المنظر ده؟ بالذمة دي شادية؟ واللي فهمته إن الدورة دي عن ترميم الأفلام، وده كده شيء من الخوف بعد ما ترمم»، في إشارة إلى اعتراضها على الصورة المستخدمة، رغم استلهامها شخصية «فؤادة» التي جسدتها شادية في الفيلم الشهير.

احتفاء بمرور 50 عامًا على التأسيس

ويأتي الجدل بالتزامن مع استعداد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لإطلاق دورته الـ47 خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر القادم، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيسه.

ويستحضر الملصق تاريخ السينما المصرية من خلال الإشارة إلى رموزها وأعمالها البارزة، بالتوازي مع اهتمام المهرجان بترميم الأفلام الكلاسيكية وإعادة عرضها أمام الأجيال الجديدة، في محاولة للجمع بين الحفاظ على التراث السينمائي ومواكبة التطورات التكنولوجية.