كشف الفنان السوري عبد المنعم عمايري جوانب من حياته الشخصية، متحدثاً عن علاقته السابقة بالفنانة أمل عرفة، والتهديدات التي تعرض لها، إلى جانب معاناته النفسية، وذلك خلال استضافته في برنامج «مساحة خاصة».

تهديدات طالت بسبب خلاف شخصي

خلفية خلاف شخصي مرتبط بأحد المسلسلات، امتدت إلى أحد أفراد عائلته، مؤكداً أن الواقعة لم تكن مرتبطة بخلافات سياسية، وأن أكثر ما أقلقه حينها كان الخوف على المقربين منه.

ونفى الفنان السوري ارتباط الواقعة بأي صراعات سياسية، مؤكداً أنه لا يتدخل في هذا النوع من الخلافات، وأن أكثر ما أقلقه في تلك الفترة كان احتمال تعرض أحد أفراد عائلته للأذى بينما هو لا يخشى أحداً سوى الله.

موقفه من طليقته أمل عرفة

وفي حديثه عن طليقته الفنانة أمل عرفة، أقرّ عمايري بأن مشاعره تجاهها تركت أثراً لم يتجاوزه بالكامل، مؤكداً أن الانسجام والكيمياء اللذين جمعاهما كانا جزءاً أساسياً من علاقتهما، فيما لا تزال هناك أمور يحتفظ بها في قلبه ولم يفصح لها عنها حتى الآن.

واستعاد بدايات علاقتهما، مؤكداً أن كلاً منهما كان يتمتع بمكانة فنية مستقلة قبل الزواج، ولم يكن ارتباطهما سبباً في نجاح أحدهما على حساب الآخر.

حظر ابنته وطليقته

وتطرق عبد المنعم عمايري إلى طبيعة خلافاته العائلية، موضحاً أن انفعاله يدفعه أحياناً إلى قطع التواصل مع ابنتيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتكرر الأمر في فترات متقاربة.

ولم تقتصر هذه التصرفات على ابنتيه، إذ أشار إلى أن الخلافات التي جمعته بطليقته أمل عرفة شهدت بدورها تبادل الحظر عبر المنصات الرقمية، في مواقف عكست حدة التوتر بينهما في بعض الأوقات.

معاناة نفسية

وتطرق الفنان السوري إلى حالته النفسية، كاشفاً عن إصابته باضطراب ثنائي القطب ومعاناته من نوبات الهلع، ضمن حديثه عن التحديات الشخصية التي واجهها بعيداً عن الأضواء.