نجا الفنان المصري إسلام جمال وزوجته وابنته من واقعة اعتداء مروع على أحد الطرق السريعة بمحافظة الجيزة، بعدما حاول شخصان سرقة سيارته تحت تهديد السلاح، في لحظات صادمة عاشتها الأسرة خلال رحلة عادية تحولت فجأة إلى مواجهة خطيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين؛ وهما من المسجلين خطر، بعد تحديد هويتهما واتهامهما بمحاولة سرقة سيارة الفنان وإشهار سلاح ناري في وجهه أثناء وجوده مع أسرته داخل السيارة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة. وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اعترضا طريق سيارة إسلام جمال، وحاولا إجباره على التوقف تمهيدًا لسرقتها، قبل أن يُشهر أحدهما السلاح في وجهه، ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها وضبطهما سريعًا.

وفي أول تعليق له، قال الفنان إسلام إن الموقف كان صادمًا إلى حدّ أنه ظن في البداية أنه مقلب أو كاميرا خفية، قبل أن يدرك أنه يواجه خطرًا حقيقيًا قد يهدد حياته وحياة أسرته. وروى إسلام تفاصيل اللحظات التي عاشها، موضحًا أنه كان في طريقه من حي الشيخ زايد إلى أحد الأندية بمنطقة المهندسين، حين فوجئ بسيارة تعترض طريقه، ثم ترجّل منها شخص موجهًا السلاح نحوه.

وأشار إسلام إلى أنه لم يجد وقتًا للتفكير، فقرر الرجوع بالسيارة للخلف بسرعة في محاولة للهرب، قبل أن يفر المتهم من المكان متأثرًا بكلمات سيدة كانت تقود سيارة خلفه واعترضت على تراجع السيارة في الطريق. وأكد الفنان أنه شعر لاحقًا بأن ما حدث كان يمكن أن ينتهي بشكل مأساوي، لكنه يعتبر نجاة أسرته من الخطر أكبر مكسب في تلك اللحظات التي وصفها بأنها من أصعب ما مرّ به في حياته.