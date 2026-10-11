خرج فريقا الفيحاء وضيفه الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.



وبدأ الفيحاء المواجهة بسيطرة مبكرة وتمكن من إحراز الهدف الأول عن طريق محترفه البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز (د: 16)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن الرياض من إدراك التعادل عن طريق محترفه المصري محمود حسن "تريزيغيه" (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة، يحقق الرياض التعادل الثالث ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما حقق الفيحاء التعادل الرابع ووصل إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.