استهل النجم التركي ميريح ديميرال، مدافع نادي الأهلي السعودي، تصريحه في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالحديث عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً إثر الهجمات العدوانية التي استهدفتها.



وأدان ديميرال بشدة الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، واصفاً إياه بـ "العمل الإرهابي" نظراً لاستهدافه المباشر والتعمد للمدنيين الأبرياء دون أي مبرر. وأكد اللاعب أنه لا يمكن الصمت أمام هذه التجاوزات الإنسانية، مشيراً إلى أن الواجب الأخلاقي يحتم على الجميع اتخاذ موقف واضح ضد مثل هذه الأعمال الإجرامية.



وتقدم المدافع التركي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الاعتداء الأثيم، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وعبّر عن تعاطفه العميق قائلاً إن قلبه ودعواته الصادقة ستبقى مع أسر المتضررين ومع الشعب السعودي في هذه الأوقات العصيبة.



وفي ختام حديثه، عبّر ديميرال عن مشاعره العميقة تجاه المملكة قائلاً: "السعودية بيتي الثاني"، مؤكداً أنه يشعر فيها دائماً بالأمان والاستقرار والترحاب الشديد منذ وصوله. وشدد على ثقته التامة بأن المملكة بلد قوي جداً وقادر بفضل تلاحمه على تجاوز هذه المحنة وإحباط كافة المحاولات التي تستهدف أمنه واستقراره.