أبدى البرازيلي إيغور بايشاو، مهاجم أولمبيك مرسيليا، استعداده للتنازل عن جزء من راتبه لمساعدة النادي على معالجة أزمته المالية والوفاء بمتطلبات هيئة الرقابة المالية على أندية كرة القدم الفرنسية، رغم عدم تلقيه أي طلب رسمي من إدارة النادي حتى الآن.



وقال بايشاو، في تصريحات لقناة «كانال بلس»، (الأحد)، إنه لم يتلقَّ أي تواصل من إدارة مرسيليا بشأن خفض راتبه، موضحا: «لا، لم يتحدثوا معي بشأن خفض الراتب». وأضاف المهاجم البرازيلي، الذي اقترب من الانتقال إلى سندرلاند الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أن تقليص الراتب قد يكون خطوة مناسبة لمساندة النادي، قائلًا: «إذا كان لا بد من خفض راتبك لمساعدة النادي، فهذه أفضل خطوة يمكن القيام بها، ثم يمكن زيادته لاحقًا. الأمر يحتاج فقط إلى نقاش واتخاذ القرار الأفضل».



ويواجه مرسيليا تحديات مالية متزايدة، عقب صيف لم يشهد إبرام تعاقدات جديدة، فيما تعمل الإدارة على تحسين الوضع المالي للنادي قبل اجتماعها المرتقب مع هيئة الرقابة المالية الفرنسية في نهاية العام، والذي تسعى خلاله إلى عرض الإجراءات المتخذة لإعادة التوازن إلى الميزانية.



وكان رئيس النادي، ستيفان ريشار، قد كشف في وقت سابق عن إجراء اتصالات مع عدد من اللاعبين لبحث إمكانية خفض رواتبهم، في إطار خطة تستهدف تقليص النفقات والحد من الأعباء المالية.



وأوضح ريشار، مطلع سبتمبر الماضي، حجم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الصيف، قائلًا: «قمنا بالكثير من الأمور هذا الصيف. بشكل عام، تم تقليص حجم التشكيلة، ونجحنا في تحقيق خفض كبير للغاية في فاتورة الأجور. هذا أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ النادي خلال فترة زمنية قصيرة جدًا».



وأشار رئيس مرسيليا إلى استمرار المباحثات مع بعض اللاعبين، مثنيًا على مبادرة عدد منهم إلى تقديم المساعدة طواعية، وقال: «لا تزال هناك مناقشات مع بعض اللاعبين الذين أحييهم على موقفهم. بعضهم عرض المساعدة طوعا، وآخرون أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الجهد الجماعي الذي يجب أن نقوده حتى نهاية العام، لنتمكن من إظهار كل ما قمنا به أمام هيئة الرقابة المالية».



وأكد ريشار أن الإجراءات المالية المتخذة أسهمت في تغيير موقف النادي مقارنة بالموسمين الماضيين، مع إقراره بأن مرسيليا لم يبلغ بعد المستوى المستهدف، مضيفًا: «المسار تغير بالكامل مقارنة بالموسمين الماضيين. لم نصل بعد إلى الهدف المنشود، هذا واضح، لكن كل ما يمكننا القيام به من الآن فصاعدًا سيساعدنا في عرض ملفنا والدفاع عنه أمام هيئة الرقابة المالية في نهاية العام».



وتأتي تصريحات بايشاو في وقت يواصل فيه النادي مساعيه لاستكمال خطة خفض النفقات، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات المتخذة، إلى جانب استعداد بعض اللاعبين للتنازل عن جزء من مستحقاتهم، في تعزيز موقف مرسيليا أمام الجهة الرقابية الفرنسية مع نهاية العام.