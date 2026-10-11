أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، عن بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، محذراً من خرق الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «اعتباراً من هذه اللحظة، يسري وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف عن استعداد بلاده لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية، شريطة أن توقف موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. واعتبر أن أي خطوات تهدف إلى تخفيف حدة الصراع بين البلدين يجب أن تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وأن تكون مصحوبة بضمانات حقيقية تضمن الالتزام بها.



وقال زيلينسكي في رسالة نشرها عبر تطبيق "تيلغرام"، اليوم (الأحد)، إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها الحد من التصعيد، إذا أبدت روسيا استعداداً مماثلاً لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الجانبين وتأثيراتها على البنية التحتية الحيوية. وأضاف أنه سيواصل إجراء محادثات مع القادة الأوروبيين بشأن التطورات الميدانية وحاجات بلاده الدفاعية، مشيراً إلى أن الاتصالات تتواصل يومياً لمناقشة توفير حزم جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب الذخائر اللازمة للطائرات المقاتلة، بهدف تعزيز قدرات أوكرانيا على مواجهة الهجمات الروسية.



وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (السبت)، دعا فيه أوكرانيا إلى استبدال رئيسها، قائلاً إن من الأفضل لزيلينسكي أن يتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية.



وفي رد على تصريحات ترمب، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم (الأحد)، أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، مؤكداً أن الشعب وحده يمتلك الحق في حسم مسألة قيادته السياسية. ويأتي طرح زيلينسكي وقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في إطار ربط أي تهدئة محتملة بالتزامات متبادلة، بينما تواصل كييف اتصالاتها مع شركائها الأوروبيين بشأن الدعم العسكري والدفاع الجوي، وسط استمرار الخلافات بشأن سبل الحد من التصعيد وإنهاء الحرب.