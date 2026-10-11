فيما أكدت مصادر موثوقة في صنعاء وصول خبير إيراني مصاب إلى مستشفى القدس العسكري في شرق صنعاء، كشف تقرير استخباراتي يمني عن تحويل المليشيا الحوثية جزيرة كمران إلى قاعدة إيرانية متقدمة.



وذكرت وحدة الأمن البحري التابعة لمركز «PTOC Yemen» للأبحاث والدراسات المتخصصة أن معلومات استخباراتية تبين أن هناك تغييرات طرأت على البنية العسكرية والميدانية في الجزيرة وتظهر مسار متدرج لعسكرة قطاعات واسعة من كمران، شمل إنشاء وتطوير تحصينات وحفريات ومنشآت معزولة ومسارات ميدانية ومواقع ذات طابع لوجستي وعملياتي، بالتوازي مع توظيف طبيعة الجزيرة وغطائها النباتي وتضاريسها في إخفاء المنشآت وتقليل احتمالات اكتشافها بواسطة وسائل الاستطلاع والمراقبة الحكومية الدولية. وأشارت إلى أن أهمية جزيرة كمران وامتدادها على الساحل الغربي لليمن، وربطها بالموانئ والمواقع الساحلية والجزر الواقعة في البحر الأحمر، وكذلك قربها من القرن الأفريقي يمنحها وظيفة تتجاوز نطاق الجزيرة نفسها، لتشكل جزءًا من منظومة انتشار لوجستية متعددة المهام للحوثيين.



وأشار التقرير إلى أن الجزيرة تحولت إلى شبكة إمداد وتهريب واتصال باتجاه القرن الأفريقي، إلى جانب تحليل الأدوار المحتملة للخبرة والدعم الإيراني في تطوير القدرات العملياتية داخلها، مبيناً أن المليشيا عسكرية السكان والصيادين والنشاط المدني وفرضت قيوداً على حركتهم واستخدامهم للمناطق الساحلية والمراسي بعد تحويل كامل جزيرة كمران من بيئة مدنية إلى نطاق عسكري وأمني. وذكر التقرير أن هذا التحول بدأ بالفعل بعد اتفاق ستوكهولم، مع تتبع النشاط العملياتي والضربات الجوية. من جهة أخرى، قالت مصادر في صنعاء إن مليشيا الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا على مستشفى القدس العسكري في منطقة بيت بوس، عقب نقل خبير إيراني مصاب جراء قصف جوي استهدف محافظة مأرب شرقي اليمن، مبيناً أن مليشيا الحوثي شددت الإجراءات الأمنية في محيط المستشفى.