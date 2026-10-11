أكّد مدرب النصر أنجي بوستيكوغلو أهمية المواجهة الآسيوية القادمة أمام نيفتشي الأوزبكي، مشيرا إلى أن فريقه يتطلع لتحقيق الانتصار مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في ظل الطموحات الكبيرة للمنافسة على اللقب القاري.



وأوضح أنجي خلال المؤتمر الصحفي أن ضغط المباريات وتقارب مواعيدها شكّلا تحديًا أمام اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق قدم مستويات جيدة في بداية مشواره قبل أن يواجه بعض الصعوبات نتيجة كثافة المواجهات.



وأشاد المدرب بالانضباط التكتيكي للاعبيه في المباراة الأخيرة أمام الدرعية، موضحًا أنهم نفذوا التعليمات الفنية بالشكل المطلوب، كما أثنى على أداء عواد أمان أحد العناصر الشابة، مشيرًا إلى أنه سيحصل على فرص إضافية مستقبلًا، فيما ستتحدد التشكيلة وفق جاهزية اللاعبين.



من جانبه، أكّد لاعب النصر نواف بوشل أن التتويج بالبطولة الخليجية مع المنتخب السعودي يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة تحقيق الإنجازات، موضحًا أن طموح الفريق النصراوي هو المنافسة على جميع البطولات دون استثناء.



وحول مستقبله التعاقدي مع النصر، أوضح بوشل أن هذه الأمور تتعلق بالإدارة ووكيل أعماله، متمنيًا أن تسير بالشكل الذي يحقق الخير للجميع.



واختتم بوشل بالتأكيد على أهمية التركيز في كل مباراة، والعمل على تحقيق تطلعات الجماهير النصراوية.