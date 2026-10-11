كشفت الفنانة السورية ديمه قندلفت سبب اعتذارها عن مسلسل كولومبيا، الذي كان سيجمعها بالمخرجة رشا شربتجي.

الاعتذار عن كولومبيا

وأضافت في لقاء تلفزيوني: «كنت متحمسة كثير لأن نعمل عمل أنا ورشا، لأنه صار زمان ما اشتغلنا مع بعض، وكنت أحب أن نعمل شيئاً جميلاً».

وعن سبب اعتذارها عن «كولومبيا»، أوضحت قندلفت أنها كانت تتمنى أن تكون عودتها إلى الأعمال المودرن من خلال تعاونها مع رشا شربتجي، لكنها لم تشعر بأن الشخصية مناسبة لها، وقالت: «كنت أحب أن تكون عودتي مع رشا لنعمل شيئاً مميزاً، لكن بصراحة أنا ما وجدت نفسي في النص، ولم تستهويني الشخصية، يعني ليست هي الشخصية التي كنت أحب أن أعود فيها».

وأعلنت قندلفت عن رغبتها في العودة إلى الأعمال المودرن، بعد فترة ابتعدت خلالها عن هذا النوع من الأعمال، وقالت: «صار لي فترة طويلة ما اشتغلت عمل مودرن، من مسلسل ستيلتو إلى «القدر»، ثم «العربجي 1» و«العربجي 2» و«نويلاتي»، أنا صار لي كثير عن المودرن».