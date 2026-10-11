يواجه نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خطر الغياب عن «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليغا»، بعد طرده أمام فياريال أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 71، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي بعدما شد شعر لاعب فياريال ساليبا في بداية الهجمة.

تقرير الحكم

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن حكم المباراة كتب في تقريره «أن فينيسيوس شد شعر أحد المنافسين، والكرة في اللعب، دون أن تكون الكرة محل تنافس بينهما، وبعد طرده، وأثناء وجوده في أرض الملعب، واصل الاحتجاج على قراري بصوت مرتفع، متجهاً نحو المنطقة التي كنت أقف فيها، وبسلوك عدواني، ما استدعى تدخل زملائه في الفريق للإمساك به، دون أن أتمكن من تحديد أي عبارة بعينها صدرت عنه».

فينيسيوس مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

وأوضحت الصحيفة أن الحد الأدنى للعقوبة المنتظرة بحق النجم البرازيلي وفقاً للوائح البطولة، هو الإيقاف مباراتين، الأولى بسبب طرده إثر شد شعر ساليبا، والثانية بسبب تصرفه عقب حصوله على البطاقة الحمراء، عندما اندفع نحو الحكم، ما استدعى تدخل زملائه للإمساك به.

وفي حال إقرار هذه العقوبة، سيغيب فينيسيوس عن المباراتين القادمتين في «لا ليغا» أمام إشبيلية يوم 18 أكتوبر الجاري، وبرشلونة يوم 25 من الشهر نفسه.

العقوبة قد تصل إلى 4 مباريات

وقد تصل عقوبة فينيسيوس إلى أربع مباريات إذا اعتُبر تصرفه سلوكاً عنيفاً خارج إطار اللعب، إلى جانب عقوبة إضافية بسبب رد فعله تجاه الحكم.

أما السيناريو المتوسط، فيتمثل في إيقافه ثلاث مباريات، إما مباراة واحدة بسبب الطرد ومباراتين بسبب احتجاجاته اللاحقة، أو مباراتين بسبب سلوكه العنيف ومباراة أخرى بسبب رد فعله.