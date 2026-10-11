في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية، تستعد الفنانة السورية أصالة نصري للقاء جمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أول جولة غنائية لها هناك، تشمل تنظيم ثلاث حفلات في لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت خلال أكتوبر الجاري.

عم جهز شناطي

وظهرت أصالة في فيديو عفوي جمعها بمنظم الحفلات يوسف حرب، ودار بينهما حوار طريف حول الرحلة، إذ قال لها يوسف: "أنا جايي آخدك على أمريكا"، لترد عليه أصالة بعفوية: "عم جهّز شناطي".

البداية من لوس أنجلوس

وتنطلق الجولة الأمريكية لأصالة نصري من لوس أنجلوس، وتلتقي جمهورها يوم 23 أكتوبر على مسرح دولبي (Dolby Theatre)، قبل أن تنتقل إلى نيوجيرسي لإحياء حفلها الثاني يوم 30 أكتوبر على مسرح نيوارك سيمفوني هول (Newark Symphony Hall)، على أن تختتم جولتها في اليوم التالي، 31 أكتوبر، بحفل على مسرح فوكس (Fox Theatre) في مدينة ديترويت.

