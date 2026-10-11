أصدرت محكمة الجنايات في يالوفا بتركيا حكماً بالسجن المؤبد المشدد على توغيان أولكم غولتر ابنة المغنية الشعبية غول توت، الشهيرة باسم غللو، لإدانتها بقتل والدتها عمداً.

السقوط من النافذة

وتوفيت غللو، في 26 سبتمبر 2025، عن عمر يناهز 52 عاماً بعدما سقطت من نافذة منزلها الواقع في الطابق السادس بمدينة تشينارجيك التابعة لمحافظة يالوفا.

وأثارت ظروف الوفاة في حينها تساؤلات بشأن ما إذا كان السقوط حادثاً أم أن هناك شبهة جنائية، ومع انطلاق التحقيقات، تحولت القضية إلى مسار أكثر تعقيداً، وصولاً إلى توجيه اتهامات إلى ابنتها، التي كانت موجودة في المنزل ليلة الحادث، إلى جانب صديقتها سلطان نور أولو.

السجن المؤبد المشدد

بعد التحقيق في ملابسات وفاة المغنية، وجه الادعاء العام إلى توغيان غولتر تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق أحد الأصول، وهي تهمة خطيرة في القانون التركي، وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقها، مستنداً إلى ما ورد في ملف التحقيقات وشهادات الشهود والأدلة التي نوقشت خلال المحاكمة.

وفي جلسة 9 أكتوبر، أصدرت محكمة الجنايات الأولى في يالوفا حكمها بإدانة غولتر ومعاقبتها بالسجن المؤبد المشدد بتهمة القتل العمد بحق والدتها.

ويُعد هذا الحكم تطوراً أساسياً في القضية، لكنه لا يعني انتهاء المسار القضائي بصورة نهائية، إذ أعلن دفاع المتهمة عزمه متابعة الطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

نفي الاتهامات

وخلال المحاكمة، نفت المتهمة ارتكاب الجريمة، وقدمت روايتها بشأن الساعات الأخيرة التي قضتها مع والدتها.

وقالت إنها لم تشاهد لحظة سقوطها، موضحة أنها كانت في الغرفة مع صديقتها عندما سمعت صوتاً، ثم توجهت إلى الأسفل بعد أن أدركت ما حدث.

كما ظهرت المتهمة متأثرة خلال دفاعها أمام المحكمة، ورفضت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها فقدت والدتها وأنها تتعرض للظلم.

وفي المقابل، ناقشت المحكمة إفادات الشهود والأدلة المطروحة في الملف قبل إصدار حكمها.