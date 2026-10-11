أعلن الفنان المصري محمود حجازي وفاة والده عبد المنعم حجازي في واقعة مؤلمة تزامنت مع يوم عيد ميلاده، بعدما فارق الحياة أثناء توجهه إلى منزل نجله للاحتفال بهذه المناسبة، التي تحولت إلى يوم حزين للأسرة.

رسالة نعي

وشارك حجازي متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نعى فيها والده، كاشفًا تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاته، ومعبرًا عن حزنه الشديد لفقدانه في ظروف لم يكن يتوقعها.

وكتب الفنان المصري: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي».

وأوضح أن والده كان يستعد لقضاء عيد ميلاده برفقته، إلا أن القدر لم يمهله للوصول، قائلًا: «لقد رحل في يوم عيد ميلاده وكان في الطريق إلى بيتي للاحتفال به، ولكن تحول كل شيء وصعدت روحه في هدوء تام».

ظروف صعبة

ولم تقتصر رسالة حجازي على وداع والده، إذ تحدث عن معاناته خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن رحيل والده جاء بالتزامن مع ظروف أسرية صعبة يعيشها بسبب ابتعاده عن ابنه يوسف.

وعبّر عن ألمه قائلًا: «السنة دي صعبة أوي عليا»، مضيفًا: «من أصعب سنين عمري إنه عام الفقدان لأبي والحرمان لابني يوسف».

واختتم رسالته بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا ثقته بعوض الله رغم قسوة الظروف التي يمر بها.