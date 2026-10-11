أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 26858 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من (الأحد) 11 أكتوبر 2026م، الموافق 29 ربيع الأول 1448هـ، حتى نهاية (الخميس) 14 يناير 2027، الموافق 5 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة تشمل: (جزءاً من أبحر الشمالية، وجزءاً من أبحر الجنوبية، وجزءاً من الحمراء، وجزءاً من الرويس، وجزءاً من البغدادية الغربية، وجزءاً من الربوة، وجزءاً من حي الشاطئ، وجزءاً من الرحاب، وجزءاً من الصالحية، وجزءاً من الحمراء، وجزءاً من الرويس، وجزءاً من البغدادية الغربية، وجزءاً من أبحر الجنوبية، وجزءاً من الفيحاء، وجزءاً من الكندرة، وجزءاً من الشرفية، وجزءاً من البغدادية الشرقية، وجزءاً من السلامة، وجزءاً من الفيحاء، وجزءاً من الورود، وجزءاً من أم حبلين الغربية، وجزءاً من حي الخالدية، وجزءاً من حي الأندلس، وجزءاً من حي الهنداوية، الروضة، وجزءاً من حي الربوة)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في ذهبان: (جزءاً من درة العروس) فيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في مدينة مكة المكرمة: (جزء من حي دار السلام، وجزء من حي الصفوة، وجزء من حي العوالي، وجزء من حي جعرانة، وجزء من حي المغمس، وجزء من حي وادي جليل، وجزء من حي العتيبية، وجزء من حي وادي جليل، وجزء من حي التقوى، وجزء من حي العكيشية، وجزء من حي الصفا، وجزء من حي الراشدية، وجزء من حي قرطبة، وجزء من حي الصفوة، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الصفا، وجزء من حي الحطيم، وجزء من حي التنعيم، وجزء من حي وادي جليل، وجزء من حي الخالدية، وجزء من حي القشاشية الجديد - وجزء من حي المسيال الجديد، وجزء من حي الهجلة الجديد، وجزء من حي جعرانة، وجزء من حي المغمس، وجزء من حي المقام، وجزء من حي جعرانة، وجزء من حي جعرانة، وجزء من حي المسفلة، وجزء من حي الشوقية، وجزء من حي الصفا، وجزء من حي المقام، وجزء من حي المقام، وجزء من حي جعرانة، وجزء من حي المسفلة، وجزء من حي العكيشية، وجزء من حي الصفا، وجزء من حي الخضراء، وجزء من حي المعابدة، وجزء من حي وادي جليل، وجزء من حي القشاشية الجديد).

الاختيار وفق معايير محددة



أبانت هيئة العقار أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.



وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.



ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.



وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.