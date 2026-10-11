سجلت هيئة النقل 94321 مخالفة، ووجهت 11107 إنذارات، وحجزت 3449 مركبة وشاحنة، منها 249 مركبة لمخالفين داخل مطارات السعودية عقب 363049 عملية فحص رقابية على أنشطة النقل البري خلال شهر سبتمبر للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لأنشطة النقل، وتعزيز السلامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وبيّنت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم توفر متطلبات السلامة أو عدم صلاحيتها بحسب نوع المركبة والمواد المنقولة، وممارسة النشاط ببطاقة سائق مهني منتهية، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وقيام الفرد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص. وشملت الأنشطة الأكثر تسجيلاً للمخالفات النقل المتخصص، والنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية للغير (منشآت)، والنقل الخاص للركاب بالحافلات، والنقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المخالفات بـ23303 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ22266 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ16709 مخالفة، والمدينة المنورة بـ6423 مخالفة، وتبوك بـ6254 مخالفة، وعسير بـ4464 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة.