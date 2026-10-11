تستعيد أزياء خريف وشتاء 2026 بريق عشرينيات القرن الماضي، مستلهمةً من أسلوب الآرت ديكو، الذي يتميز بالزخارف الهندسية والتفاصيل الفاخرة واللامعة، في توجه يعيد الأزياء المزخرفة إلى الواجهة بعد مواسم هيمنت عليها البساطة والفخامة الهادئة.

ولا تقتصر هذه العودة على استنساخ الماضي، بل تعيد تقديم ملامحه بقصات عصرية تجمع بين الحرفية والزخرفة، لتتحول الأزياء إلى قطع فنية تعكس هوية مميزة.

وتبرز ملامح الآرت ديكو في الأهداب المتحركة والتطريزات اللامعة والأقمشة الغنية، مثل المخمل والحرير، إلى جانب الخصر المنخفض والخطوط الهندسية، وهي تفاصيل تمنح الإطلالات المسائية طابعاً احتفالياً يستحضر أجواء السهرات الفاخرة بروح معاصرة.

ولا يتطلب اعتماد هذا الاتجاه ارتداء فستان كامل شديد الزخرفة، إذ يمكن الاكتفاء بسترة مطرزة أو حقيبة بأهداب أو بلوزة بتفاصيل هندسية، وتنسيقها مع قطع بسيطة تبرز جمالها. ويعتمد نجاح الإطلالة على التوازن بين البريق وبقية العناصر، فكلما ازدادت الزخارف، أصبحت الإكسسوارات الهادئة خياراً أكثر أناقة.

وتعكس عودة الآرت ديكو توجهًا نحو أزياء أكثر تعبيرًا واحتفالية، تستلهم تاريخ الموضة دون التخلي عن الحداثة، مؤكدةً أن الفخامة لا تقتصر على البساطة، بل قد تكمن في الحرفية والبريق والتفاصيل المدروسة.