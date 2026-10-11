تثبت الممثلة الأمريكية وأيقونة الموضة زندايا أن القطع الفاخرة يمكن أن تتجدد بتغيّر أسلوب تنسيقها، بعدما أعادت ارتداء التوب الأبيض من دار لويس فويتون، الذي ظهرت به سابقاً ضمن إطلالة درامية لافتة، لتنسقه هذه المرة مع الجينز الأزرق في مظهر يجمع بين البساطة والعفوية.

في إطلالتها الأولى، برز التوب بتفاصيل ضخمة من الكشاكش البيضاء متعددة الطبقات، التي أحاطت بالجزء العلوي من التصميم، مع فستان طويل من الدانتيل الأبيض المطرز، تميز بفتحات جريئة وشق جانبي مرتفع وذيل منسدل، لتبدو الإطلالة أقرب إلى الأزياء الاستعراضية بتفاصيلها وحجمها اللافت.

وفي ظهورها الثاني، اختارت زندايا تنسيق القطعة نفسها مع بنطال جينز أزرق، في إطلالة أكثر بساطة وأقل رسمية، ابتعدت فيها عن الطابع الدرامي الذي ميز ظهورها الأول، مع الحفاظ على حضور التوب بوصفه العنصر الأبرز في التنسيق.

ويعكس اختلاف الإطلالتين كيف يمكن للقطعة الواحدة أن تقدم أسلوبين متباينين، من الفخامة والتفاصيل الاستثنائية إلى البساطة اليومية، بمجرد تغيير القطع المصاحبة لها، في تجربة تؤكد أن إعادة ارتداء الأزياء لا تعني تكرار المظهر، بل منحه هوية جديدة.