تعود الدرجات العنابية والبنية المائلة إلى الأحمر لتمنح ألوان الشعر حضوراً أكثر عمقاً في موسم خريف 2026، مع توجه نحو الألوان الغنية التي تجمع بين الدفء والجرأة، وتضفي على الإطلالة طابعاً متجدداً بعيداً عن الدرجات التقليدية.

وتتنوع هذه الألوان بين العنابي الداكن، والأحمر الكرزي، والبني الماهوجني، وهي درجات تمنح الشعر مظهراً لافتاً يختلف تأثيره باختلاف الإضاءة ولون البشرة، كما تتيح خيارات متعددة لمن ترغب في تغيير لون شعرها دون اللجوء إلى الألوان الصارخة.

يتميز اللون العنابي بقدرته على الجمع بين العمق واللمعان، فيما يمنح البني المائل إلى الأحمر مظهراً أكثر هدوءاً يناسب محبات الألوان الطبيعية. أما الأحمر الكرزي، فيقدم خياراً أكثر جرأة، خصوصاً عند اعتماده بدرجات داكنة تعكس الضوء وتبرز حيوية الشعر.

ولا يتوقف تأثير هذه الألوان على الصبغة وحدها، بل يرتبط أيضاً بصحة الشعر ولمعانه؛ إذ تساعد العناية المنتظمة واستخدام المنتجات المناسبة للشعر المصبوغ على الحفاظ على حيوية اللون والحد من بهتانه مع الغسل المتكرر.

يعتمد اختيار اللون على النتيجة المرغوبة ودرجة البشرة واللون الأساسي للشعر. فالدرجات البنية المحمرة تناسب من تبحث عن تغيير ناعم، بينما تمنح الدرجات العنابية والكرزية العميقة إطلالة أكثر وضوحاً. ويمكن تجربة اللون من خلال خصلات محدودة أو لمسات لونية متدرجة لمن تفضل التغيير التدريجي بدل صبغ الشعر بالكامل.