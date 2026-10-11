يستعد الفنان السوري جمال سليمان للعودة إلى سورية بعد غياب دام 15 عاماً، حيث يصور سليمان فور عودته عملين جديدين هما «خارج الخدمة» مع الكاتب زهير قنوع، و«التوأم الشامي».

التصوير في سورية

وعبّر جمال سليمان عن سعادته بالتصوير مجدداً في سوريا، مؤكداً أنه سيبذل أقصى جهده لتقديم عمل جيد، وقال: «ما بحب أعمل مواعيد أو وعود، بس بقول إنه أنا رح أعمل أقصى جهدي لحتى نعمل شغلة كويسة».

آخر الأعمال

وتعود آخر أعمال جمال سليمان التي صُوّرت داخل سورية إلى ما قبل مغادرته البلاد في 2011، إذ يوضح أن حتى الأعمال التي تناولت الواقع السوري جرى تصويرها خارجها، مستشهداً بمسلسل «العراب» المعروض في 2015، والذي صُوّر في لبنان رغم تناوله الوضع السوري.

وقال سليمان: «حتى الأعمال اللي كانت بتحكي عن سورية صورتها خارجها مثل العراب 2015 كان بيحكي عن الوضع السوري فصورناه بلبنان، فسعيد إني أرجع أصور بسورية».