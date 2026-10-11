دخلت بولندا في حالة تأهب غير مسبوقة بعدما أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرُّض رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك‑كاميش لمحاولة اغتيال، في تطور أثار قلقًا واسعًا داخل البلاد التي تعيش أصلًا توترًا أمنيًا متصاعدًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا غالييكا عبر منصة (إكس) إن الوزارة أصدرت توجيهات عاجلة للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد تلقي معلومات تشير إلى تهديد محتمل يستهدف رئيس الوزراء ونائبه الذي يتولى أيضًا حقيبة الدفاع. وعُقد اجتماع طارئ شارك فيه ممثلون عن الشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي لبحث طبيعة التهديد ومستوى خطورته.

وأوضح ياتسيك دوبجينسكي، المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الأجهزة الأمنية الخاصة، أن السلطات تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتلقى «شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام» المزيد من الرسائل والتهديدات التي تستهدف بولندا والبولنديين، وأن هذه الحالة تحديدًا تحمل «احتمالًا كبيرًا» بأن تكون التهديدات قابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه التطورات بينما تشهد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي، وندد بها توسك معتبرًا أنها جزء من «ثقافة العنف» التي تتصاعد داخل البلاد.