قبضت الجهات الأمنية المصرية على عاملة منزلية، للاشتباه في تورطها بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه من شقة والدة الفنانين الشقيقين عمرو وأحمد سعد.

ضبط المتهمة

وتم ضبط المتهمة عقب بلاغ تلقته السلطات الأمنية بشأن اختفاء الهاتف والمبلغ المالي من الشقة، ما دفع أجهزة البحث الجنائي إلى إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المشتبه في تورطه بالسرقة.

تفاصيل السرقة

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن القاهرة بلاغًا يتهم عاملة منزلية بالاستيلاء على هاتف محمول ومبلغ 15 ألف جنيه مصري من داخل شقة والدة النجمين المصريين عمرو وأحمد سعد، الواقعة بحي مدينة نصر.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص وجمع المعلومات، للوقوف على ظروف اختفاء المسروقات والتحقق من الاتهامات الواردة في البلاغ.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية العاملة المشتبه في ارتكابها الواقعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

التحقيق مع المتهمة

أحالت الأجهزة الأمنية المتهمة إلى الجهات المختصة، فيما تولت النيابة العامة المصرية مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الاتهامات المتعلقة بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المتاحة.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن مصير المسروقات أو ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من استعادتها.