أعلن محافظ صنعاء، عبدالقوي أحمد عباد شريف اليوم (الأحد)، إطلاق مبادرة إنسانية وإغاثية واسعة تحت شعار «صنعاء وتعز.. وحدة المصير وأخوة العطاء»، تتضمن حشد الجهود الرسمية والشعبية وتسيير قوافل إغاثية من صنعاء إلى محافظة تعز، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالمحافظة، وبمشاركة زعماء القبائل والوجهاء ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والمنظمات الإنسانية.



وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف تحويل مشاعر التضامن والأخوة إلى جهد إنساني عملي ومساعدات ملموسة، من خلال تجهيز قوافل محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والحاجات الأساسية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى المستفيدين وفقاً للحاجات والأولويات الإنسانية، موضحاً أن قيادة محافظة صنعاء تتطلع، بمشاركة وجهائها وأبنائها ورجال الأعمال فيها، إلى توسيع دائرة الإسهام المجتمعي في دعم أبناء تعز، وتقديم نموذج للتعاون والتكافل بين المحافظات اليمنية.



روابط وطنية بين تعز وصنعاء



وأكد شريف أن ما يجمع أبناء صنعاء وتعز من روابط وطنية واجتماعية وإنسانية أكبر من كل الظروف والتحديات، لافتاً إلى أن الهدف تنظيم جمع التبرعات وتجهيز القوافل وتسييرها، وفق آليات واضحة وشفافة لتوزيع المساعدات على مستحقيها.



ودعا محافظ صنعاء قبائل ووجهاء ورجال الأعمال والتجار والمغتربين وكافة أبناء المحافظة إلى التفاعل مع المبادرة والمساهمة في إنجاحها، كلٌّ بحسب قدرته، كما دعا المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى المشاركة في توفير الحاجات الأساسية وتوسيع نطاق الاستجابة لمعاناة المواطنين.



وأكد أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية، بل تحمل رسالة وطنية واضحة مفادها أن أبناء اليمن، على اختلاف محافظاتهم، يجمعهم المصير المشترك، وأن الوقوف إلى جانب المتضررين واجب إنساني وأخلاقي ومسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية.



وذكر المحافظ أنه في إطار الترتيبات التنفيذية، ستعمل قيادة محافظة صنعاء على تشكيل لجنة تحضيرية للتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة تعز والجهات المعنية، لاستكمال إجراءات إطلاق الحملة وتجهيز القافلة الإغاثية الأولى، وتحديد آليات جمع المساهمات وتوزيع المساعدات بما يكفل الشفافية والعدالة في إيصالها إلى مستحقيها.



وشدد المحافظ على «صنعاء وتعز جسد واحد، وما يؤلم أبناء تعز يؤلم أبناء صنعاء، ووحدة المصير تفرض علينا أن نترجم مشاعر الأخوة والتضامن إلى مواقف إنسانية وأعمال ملموسة تخفف من معاناة المواطنين».



اجتماع لقبائل مأرب



في غضون ذلك، عقدت مصلحة شؤون القبائل بمحافظة مأرب اليوم اجتماعاً تشاورياً استجابة لدعوة القيادة السياسية بالنفير والتعبئة العامة، ناقشوا خلالها أهمية أن تكون القبيلة سنداً وعوناً للدولة والقوات المسلحة والأمن، للحفاظ على مؤسسات الدولة وكرامة وحرية الشعب.



كما ناقش الاجتماع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة، وأهمية أن يكون لكافة القبائل دور وطني يحافظ على القبيلة والدولة، ويحرر الشعب من ظلم وحكم المليشيات الإرهابية.



ودعا الاجتماع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالتعبئة والنفير إلى استيعاب ودعم أبناء القبائل وتنظيم وتفعيل كافة الطاقات والجهود لإسناد المعركة، واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات العمل الوطني الواعي والتكامل مع المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية.