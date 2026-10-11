أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء اليوم الأحد 30 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 11أكتوبر 2026م؛ وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة.