أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم الأحد 30 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 11 أكتوبر 2026م.

وأوضحت الهيئة أنه قد نتج عن الاعتداء إصابات، وجار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

