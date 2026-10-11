لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 27 آخرون، الأحد، إثر انقلاب حافلة عقب اصطدامها بشاحنة غربي تركيا.

ووقع الحادث بالقرب من مدخل الطريق السريع الرابط بين مدينة بورصة ومدينة إزمير الساحلية، وفق ما أعلنته محافظة مانيسا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث فور وقوعه، مؤكدًا متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة مقلوبة فوق الحواجز الأمنية على الطريق، مع تحطم زجاجها الأمامي.