فيما تتواصل المعارك العنيفة في مأرب وتعز والجوف، دعا رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، قائد العمليات المشتركة، صغير بن عزيز، اليوم (الأحد)، إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مليشيا الحوثي، مشدداً على ضرورة المضي في معركة استعادة مؤسسات الدولة.



وأكد عزيز خلال لقاء قبلي في مأرب أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتنسيق عمل المقاومة، في ضوء قرار إعلان التعبئة العامة وقرارات مجلس الدفاع، بما يعزز وحدة القيادة والقرار ويوجه الإمكانات المختلفة لدعم العمليات العسكرية.



وقال رئيس الأركان: إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني والانضباط والمسؤولية، وترسيخ قيم التضحية والاصطفاف في مواجهة الحوثيين.



ميدانياً شهدت مديرية المسراخ مواجهات عنيفة بعد تسلل عناصر حوثية إلى جبهة الأقروض، وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فإن الجيش استعاد السيطرة على عدد من المناطق التي كان عناصر المليشيا قد سيطرت عليها.



وأوضح المصدر أن المعارك مستمرة في مناطق مطالي، وطالوق، ورأس نجد قسيم، وبحسب المصدر فإن الجيش والمقاومة نفذا كمائن ناجحة للحوثيين في البيرين والنشمة وجبل حبشي مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا.



في الوقت ذاته، ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي استهدف مواقع للحوثيين في ميلات والمزارع وأطراف الصياحي غربي مدينة تعز، إضافة إلى تعزيزات تابعة للمليشيا في شارع الستين شمالي المدينة، كما شن غارتين على مواقع للحوثيين في تلال سوفتيل والسلال شرقي المدينة.



وفي مأرب شرقي اليمن، أكد الجيش اليمني تنفيذ ضربات على مواقع وآليات تابعة للمليشيا جنوب المحافظة وجنوب غربها، وبحسب موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية فإن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية، فيما لقي عدد من عناصر المليشيا مقتلهم.



وأوضح المصدر العسكري أن المدفعية والطيران المسيّر دمرا عدداً من آليات الحوثيين، فيما استهدف الطيران الحربي ثكنات ومخازن تابعة للمليشيا في جبهات جنوب غربي المحافظة.