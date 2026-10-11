أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي تعيين الهولندي كلارنس سيدورف مديراً فنياً للفريق، بموجب عقد يمتد حتى نهاية عام 2027، وفق ما كشف عنه النادي، الأحد، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».



ورحّب النادي بمدربه الجديد من خلال تدوينة مقتضبة أعلن فيها توليه المهمة، في خطوة جاءت قبل ساعات من مواجهة الديربي المرتقبة أمام بالميراس، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.



وجاء اختيار سيدورف بعد تعثر مساعي كورينثيانز للتوصل إلى اتفاق مع عدد من المدربين، من بينهم رامون دياز، وسيباستيان بيكاسيسي، وفابيو كاريلي، وسيلفينيو.



وبحسب شبكة «إي إس بي إن»، تولى المدير الرياضي للنادي، مارسيلو باز، قيادة المفاوضات مع المدرب الهولندي، الذي لم يرتبط بأي فريق منذ عام 2019.