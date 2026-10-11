شهد كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي احتضنه ملعب المملكة أرينا بالرياض مساء السبت 10 أكتوبر 2026، فوز الهلال بنتيجة 3-2، ليضع حداً لسجل العميد الخالي من الهزائم بعد سبع جولات، ويلحق به خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، فيما عزز الزعيم صدارته ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط.



نهاية سلسلة اللاهزيمة



دخل الاتحاد مواجهة الكلاسيكو بسجل خالٍ من الخسائر، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلين في مبارياته السبع الأولى، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري قبل مواجهة الهلال. لكن الكلاسيكو وضع حداً لهذه السلسلة، وكشف عن حجم التحديات التي تنتظر العميد في سباق المنافسة.



تراجع في الترتيب واتساع الفارق



ولم تتوقف تداعيات الخسارة عند فقدان السجل الخالي من الهزائم، إذ انعكست مباشرة على موقع الاتحاد في جدول الترتيب. فبعدما كان يلاحق الهلال بفارق نقطة واحدة قبل المباراة، اتسع الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط، فيما تراجع العميد من المركز الثاني إلى الرابع، ليجد نفسه أمام ضرورة استعادة توازنه سريعاً لتفادي اتساع الفجوة مع فرق المقدمة.



اختبار مبكر لتصحيح المسار



وعلى الرغم من مرارة الخسارة، فإن توقيتها المبكر قد يمنح الاتحاد فرصة لمراجعة حساباته ومعالجة الجوانب التي كشفتها المواجهة، قبل الدخول في مراحل أكثر صعوبة من الموسم. فالمنافسة لا تزال مفتوحة، وما زال أمام الفريق متسع من الوقت لاستعادة توازنه وتصحيح مساره.



وتفرض المرحلة المقبلة على الاتحاديين التعامل مع الخسارة بوصفها جرس إنذار يستدعي الوقوف على أسباب التعثر، لا نهاية لطموحات الفريق. فاستعادة الثقة، ومعالجة الأخطاء، وتعزيز الجوانب الفنية التي تحتاج إلى مزيد من العمل، تمثل خطوات ضرورية للعودة إلى دائرة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.



فالعميد، رغم تعثره الأول، لا يزال يملك فرصة لتدارك الموقف، لكن رد الفعل في المباريات المقبلة سيكون العامل الأهم في تحديد قدرته على تجاوز آثار الكلاسيكو والعودة بقوة إلى سباق الصدارة.