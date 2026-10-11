اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كلمات دافئة للرد على منشور وصفها بأنها «عالقة في الرياض»، بعد تأخر عودتها إلى لبنان بسبب التطورات الأخيرة في مطار الملك خالد الدولي، مؤكدة شعورها بالانتماء والاطمئنان في السعودية.

وكتبت الزغبي عبر حسابها في «إكس»: «عالقة في الرياض؟ قصدك موجودة بين أهلي وناسي واللي يصير عليهم يصير علي»، وأضافت: «الله يحمي المملكة وينصرها»، مرفقة تعليقها بقلب أخضر ووسم السعودية.

وجاء ردها على منشور كريم عبدالعزيز، الذي تحدث عن تأخر سفرها عقب إحيائها حفل زفاف في السعودية، ورحب ببقائها بعبارة «منور البلد فيكي».

كلمات الزغبي وترحيب المواطن اللبناني المقيم في السعودية حملا شعورا مشتركا بالأمان والألفة في الرياض، فالتأخر في السفر، بالنسبة إليها، يعني وقتا إضافيا بين أهلها وناسها.

وأثار تعليق الزغبي تفاعلا واسعا بين متابعيها من السعوديين وغيرهم، الذين عبروا عن تقديرهم لمشاعرها الصادقة وكلماتها الرقيقة، مؤكدين أنها بين أهلها وناسها، وأن كل بيت في السعودية يرحب بها.